الجيش يعلن سيطرته على الكسارات وأبو غرقوب جنوب السبيعة بطرابلس

أكد المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” التابع للجيش، أن القوات تسيطر على منطقة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز، في بيان له، إن “قواتكم المسلحة تبسط سيطرتها وتتمركز في منطقة الكسارات أبوغرقوب جنوب السبيعة بطرابلس”.

وأضاف أن “قوات الجيش الليبي دحرت مليشيات الجويلي [اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية] في الكسارات وتطارد فلولهم”.

وأكمل البيان، أن “قوات الجيش الليبي أوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى من بينهم المرتزقة”.

