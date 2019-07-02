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الجيش يعلن سيطرته على الكسارات وأبو غرقوب جنوب السبيعة بطرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة “عمليات الكرامة” التابع للجيش، أن القوات تسيطر على منطقة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز، في بيان له،  إن “قواتكم المسلحة تبسط سيطرتها وتتمركز في منطقة الكسارات أبوغرقوب جنوب السبيعة بطرابلس”.

وأضاف أن “قوات الجيش الليبي دحرت مليشيات الجويلي [اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية] في الكسارات وتطارد فلولهم”.

وأكمل البيان، أن “قوات الجيش الليبي أوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى من بينهم المرتزقة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الجيش الليبي يحقق الانتصارات تلو الانتصارات ويحتفل ولا يبالغ كالمليشيات الذين انتصروا انتصارا جزئيا وبالخيانة في غريان الانتصار اليتيم وإذا بهم يدقون الطبول ويرقصون ويهللون ويهلسون حتى انهم شعروا في لحظة ما من باب الوسوسة والهلاوس ان الجيش محاصر يرجوا العفو ويرجوا رحمتهم بدليل انهم على لسان النونو طالبوا الجيش بتسليم أسلحتهم😰😰 أليس بعد !؟

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