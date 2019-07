عبد الحكيم معتوق: أردوغان يدعم ” الوفاق” التي تهدر المال العام

المتوسط:

أكد الإعلامي والخبير في الشأن الليبي عبد الحكيم معتوق ، أن “أردوغان أثبت في أكثر من تصريح له أنه يدعم الإسلام السياسي في ليبيا، ممثلاً بحكومة الوفاق، والأطراف الأخرى، التي لا تريد التسرية السياسية وتهدر المال العام”.

وأضاف معتوق، في تصريحات لسبوتنيك الروسية، أن “الرد على التهديدات التركية جاء مباشراً، عندما إستهدف سلاح الجو التركي بإستهداف طائرة بدون طيار تركية، كانت مجهزة لتنفيذ طلعة جوية وإستهداف القوات الليبية”.

