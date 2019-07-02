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عبد الحكيم معتوق: أردوغان يدعم ” الوفاق” التي تهدر المال العام

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد الإعلامي والخبير في الشأن الليبي عبد الحكيم معتوق ، أن “أردوغان أثبت في أكثر من تصريح له أنه يدعم الإسلام السياسي في ليبيا، ممثلاً بحكومة الوفاق، والأطراف الأخرى، التي لا تريد التسرية السياسية وتهدر المال العام”.

وأضاف معتوق، في تصريحات لسبوتنيك الروسية، أن “الرد على التهديدات التركية جاء مباشراً، عندما إستهدف سلاح الجو التركي بإستهداف طائرة بدون طيار تركية، كانت مجهزة لتنفيذ طلعة جوية وإستهداف القوات الليبية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • اردوغان لا يعنيه اسلام سياسى ولا غيره فهو يحارب التيار الاسلامى الذى اوصله للسلطة من اتباع الداعية الاسلامى فتح الله جولن ويعتقل منهم الالاف ووصفه حزب السعادة الاسلامى بانه عميل للصهيونية وحاليا يتحالف اردوغان مع حزب علمانى هو الحزب القومى وبدونه يفقد الاغلبية البرلمانية العم ان اردوغان كان يعتقد ان كان بالامكان ان يحكم مصر من خلال دمية المرشد الطرطور محمد مرسى ولكن بعد وفاته مسمار جحا وفقد عقله واخذ يهلوث ولا يطيق اسم مصر رغم انه لو قرأن القرآن سينهار عندما يقرأ .أليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى . امان باربى امان لماذا لايذكر اردوغان فى القرآن . مع انه ينطبق عليه ايات قرانية منها .من شر ما خلق. وتبت يدا ابى لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد . سبحان الله فهو يشعل الفتن فى مل مكان فهو ابولهب العصر وامراته امينة تشجعه على ذلك عندما تسحبه نعم وليس تصحبه وهى بالفعل حمالة الحطب حيث انها خبيثة تشعل الفتن ربنا يلعنهنهما ويجعل مثواهما نار ياحبيى نار مع الفجار الاشرار قولوا امين .امين من ملايين الليبين

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