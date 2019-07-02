بالفيديو.. القوات المسلحة تدمر آليات عسكرية للمليشيات

طرابلس-العنوان

استطاعت القوات المسلحة تدمير عدد من الآليات التابعة لمليشيات حكومة الوفاق جنوبي طرابلس.

وأظهر تسجيل مصور ألتقط في منطقة السبيعة جنوبي طرابلس عددًا من العربات المدمرة بعد تعرضها للقصف من قبل القوات المسلحة.

وفرضت القوات المسلحة قبل أيام سيطرتها الكاملة على منطقة السبيعة بضواحي العاصمة طرابلس، كما أعلنت اليوم الثلاثاء، سيطرتها على الكسارات الواقعة بالقرب من منطقة الرقيعات باتجاه الهيرة وتتمركز في عدة نقاط بمحيط المنطقة.

وكانت الكسارات تستخدم من قبل “الحشد المليشياوي” لموقعها الاستراتيجي والذي يقابل مساحة واسعة لمشاهدة التحركات بالكامل في الريقعات والتحرك باتجاه السبيعة، كما تطل على سوق الخميس أمسيحل، وطريق غريان.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن “القوات المسلحة تمكنت من دحر المليشيات في كسارات أبوعرقوب جنوب السبيعة (جنوبي طرابلس) وتطارد فلولهم وأوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى بمن فيهم عدد من المرتزقة”.

فيديو: سيارات المليشيات التي تم تدميرها من قبل الجيش في محور السبيعة .

فيديو: سيارات المليشيات التي تم تدميرها من قبل الجيش في محور السبيعة. Posted by ‎الكدوة‎ on Tuesday, July 2, 2019

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية