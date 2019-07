المشري: البعثة الأممية كانت تؤكد لنا أن المنطقة الغربية لن تشهد حربا

المتوسط:

أكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أن ” المجلس لم يجد تعاون من المستشار عقلية صالح رئيس مجلس النواب في حل مشاكل البلد “.

وأضاف المشري، في تصريحات تليفزيوينة له ، أن “عقيلة صالح كان دائماً يتملص من كل ما يتم الاتفاق عليه لحل مشاكل البلاد”.

وأكمل ، أن ” المجلس الرئاسي لم يكن يستعد لحرب وكان مستعدا للذهاب إلى الملتقى الجامع والانتخابات”.

وأكمل المشري، أنه ” كانت هناك تطمينات من البعثة الأممية وبعض الدول أنه لن تكون هناك حرب وأن المنطقة الغربية خط أحمر”

