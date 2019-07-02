اخبار ليبيا الان

المشري: البعثة الأممية كانت تؤكد لنا أن المنطقة الغربية لن تشهد حربا

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس المجلس الاستشاري  للدولة  خالد المشري، أن ” المجلس لم يجد تعاون من المستشار عقلية صالح رئيس مجلس النواب في حل مشاكل البلد “.

وأضاف المشري، في تصريحات تليفزيوينة له ، أن “عقيلة صالح كان دائماً يتملص من كل ما يتم الاتفاق عليه لحل مشاكل البلاد”.

وأكمل ، أن ” المجلس الرئاسي لم يكن يستعد لحرب وكان مستعدا للذهاب إلى الملتقى الجامع والانتخابات”.

وأكمل المشري، أنه ” كانت هناك تطمينات من البعثة الأممية وبعض الدول أنه لن تكون هناك حرب وأن المنطقة الغربية خط أحمر”

 

The post المشري: البعثة الأممية كانت تؤكد لنا أن المنطقة الغربية لن تشهد حربا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • .خط احمر ياحمار اذا تم الالتزام بالاتفاق وتم اخراج المليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية ووجود مجلس رئاسى تصدر قراراته باجماع الاعضاء ولكن لم يتمكنوا من ممارسى عملهم تحت ضغط مليشيات ارهابية تخطتفها عصابات اجرامية هل كنت تظن ايها التيس ان يقف الجيش الوطنى مكتوف اليد وهو يرى اهل طرابلس يستغيثون ويطلوب من الجيش نجدتهم اما عن المؤتمر الجامع فكان مجرد خدعة ساذجة اخراج البلياتشوا الاممى غسان سلامة لتنظيم مؤتمر جامع لجماعة الاخوان المفلسين مع عدد من المأجورين والعملاء منهم من قبض 10 مليون دينار ليمثل برقة وهو لا يستطيع اصلا دخولها مثل الكزة ونرى من نفس النوعية من ينثل الجنوب والغرب ثم يخرج المؤتمر لاقصاص المؤسسات الشرعية مثل الجيش ومجلس النواب وشرعنة المليشيات الارهابية ومهربى البشر وسراق المال العام على انهم جيش ليبيا الجديد وبالطبع علم الجيش الوطنى بالمؤامرة فتحرك نحو طرابلس وقال قاده لبيكى طرابلس واثر حفظ الدماء واعطى الامان لمن لا يقاتل الجيش فالهدف كان تامين البلاد لاجراء انتخابات حرة يشارك فبها الجميع ولكن المنتفعين من هذا الوضع الشاذ ومن يدعمهم من قوى استعمارية وانتهازية فى بريطانيا وايطاليا وتركيا وقطر ارادوا ان يجعلوها حربا دموية ولكن الجيش الوطنى يصر على تحرير البلاد من الارهاب وعروس البحر طرابلس مهرها غالى جدا من دماء ذكية لخيرة الشباب فى الجيش الوطنى دفاعا عن سيادة وكرامة وطنهم دفاعا عن اموال واعراض كل الليبيين مهما كان حجم التحدى وهم يعلمون ان الله معهم ونصرهم من قبل فى ظروف اصعب بكثير لانهم على الحق وعدوهم على الباطل ومعهم دعوات ملايين الليبين الطيبين مستجابى الدعوة

    رد