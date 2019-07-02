المتوسط:
أكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أن ” المجلس لم يجد تعاون من المستشار عقلية صالح رئيس مجلس النواب في حل مشاكل البلد “.
وأضاف المشري، في تصريحات تليفزيوينة له ، أن “عقيلة صالح كان دائماً يتملص من كل ما يتم الاتفاق عليه لحل مشاكل البلاد”.
وأكمل ، أن ” المجلس الرئاسي لم يكن يستعد لحرب وكان مستعدا للذهاب إلى الملتقى الجامع والانتخابات”.
وأكمل المشري، أنه ” كانت هناك تطمينات من البعثة الأممية وبعض الدول أنه لن تكون هناك حرب وأن المنطقة الغربية خط أحمر”
The post المشري: البعثة الأممية كانت تؤكد لنا أن المنطقة الغربية لن تشهد حربا appeared first on صحيفة المتوسط.
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