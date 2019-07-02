بومريز: تسديد مرتبات المتعاونين بجامعات المؤقتة

عقد وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز اجتماعا بمدينة بنغازي ضم عُمداء كُليات الآداب والعلوم والاقتصاد والهندسة والنفط لبحث سير العملية التعليمية بمدينة الواحات.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم، فإن الاجتماع بحث المصاعب التي تواجه سير العملية التعليمية بمنطقة الواحات من بينها مشاكل إقامة أعضاء هيئة التدريس المتعاونين بالكليات ووسائل النقل وصرف المرتبات الخاصة بهم.

وأكد بومريز على صرف القيم المالية لكل المتعاونين في جميع الجامعات التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، منذ شهر يناير لهذا العام 2019 إلى شهر يونيو بعد وضع آلية معينة لتسديد كل هذه القيم.

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