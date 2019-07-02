إيقاف مؤقت للإمداد المائي في هذه المناطق.. والسبب

أكدت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونه سهل الجفاره، إيقاف الإمداد المائي بالمسار الأوسط المغذي لمدينة طرابلس حتي يتمكن الفريق الفني بمنظومة الحساونه سهل الجفاره من تخفيض الضغط وصيانة المحطة (455) التى تعرضت منذ يومين إلى إعتداء من قبل مجهولين.

وأوضحت غرفة التحكم الرئيسه، أنه جاري تعبئة المسار الشرقي لتغذية جميع المدن والمناطق الواقعه علي المسار الشرقي وصولاً إلي مدينة طرابلس والمناطق المجاوره لها، لافتة إلى أنه من المتوقع الأنتهاء من أعمال التعبئه ووصول المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاوره لها مع نهاية مساء الغد الإربعاء 3- 7- 2019 وبشكل تدريجي لتعود لتدفقها الطبيعي إلى مدينة طرابلس مساء الخميس 4 -7-2019.

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