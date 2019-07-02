منظمة حقوقية تدين جريمة قتل الأسرى في مستشفى بغريان

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لجريمة قتل الأسرى المحتجزين في مستشفى بمدينة غريان، عقب دخول مجموعات مسلحة المدينة وإجبارها لقوات الجيش الليبي على الانسحاب.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه،” إنها تعرب عن صدمتها لقيام الميليشيات التي تنشط تحت مظلة حكومة “الوفاق” بقتل عدد كبير من أفراد القوة الأمنية التي تقوم بتأمين المستشفى، والذي بلغ بحسب المصادر نحو 35 قتيلاً، فضلاً عن الإعدام بدم بارد لبعض الأسرى الذين كانوا محتجزين بالمستشفى للعلاج من إصاباتهم خلال العمليات القتالية التي انطلقت في أبريل الماضي، فيما تولى الهلال الأحمر الليبي نقل بقية المحتجزين لمشافي في مدن أخرى، كما قام بعض وجهاء القبائل بنقل رفات بعض أفراد قوة تأمين المستشفى إلى منطقة الأصابعة غربا”، بحسب البيان.

وجددت المنظمة في بيانها، دعوتها للأطراف الليبية لوقف إطلاق النار فوراً، والسماح بعودة المدنيين النازحين بشكل آمن، ووصول المساعدات الإنسانية والطبية لكافة المتضررين، مهيبة بكل من مجلس النواب وحكومة الوفاق العمل معاً على وضع نهاية للتدهور المريع في أنحاء ليبيا

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