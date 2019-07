المتوسط:

كشف مدير دائرة الإعلام بشركة الكهرباء محمد التكوري ، عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية بالكامل

وأضاف التكوري، أن وضع الشبكة حرج بعد فقد أكثر من 600 ميغاوات نتيجة خروج بعض الوحدات في عدد من المدن”

