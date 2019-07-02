الثني يبحث سير عمل مشروعات الوزارات بالحكومة المؤقتة

أعرب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، عن استيائه تجاه التدني في مستوى تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها بمختلف الوزارات وقصور إدارات المشروعات، والإدارات الفنية في متابعة هذه المشاريع.

وأكد الثني، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع مديرو إدارات المشروعات في وزارات الحكومة المؤقتة، على ضرورة الانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية شهر أكتوبر لسنة 2019 ميلادي وفقا للمواصفات.

كما أصدر الثني، تعليماته بحصر كافة مختنقات الوزارات من المشاريع المستهدفة حالياً نظرا لأهميتها، لافتا إلى العزم في الشروع بتنفيذها من الممكن تنفيذها نهاية شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى ضرورة تجميع هذا الحصر وإحالته لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة للإذن بالتعاقد على تنفيذها.

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