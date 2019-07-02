بلدية مصراتة تشرع في حفر أول بئر ارتوزاية للمياه بمنطقة بدر

أكمل مكتب المشروعات في بلدية مصراتة وفرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمنطقة الوسطى إجراءات تسليم أول موقع لحفر بئر للمياه الإرتوازية بمنطقة «بدر» للشركة التي تعاقدت معها البلدية لتنفيذ المشروع.

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تعاقدت مع الشركة المنفذة لحفر 7 آبار مياه في عدة مناطق بالبلدية لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات المائية من منظومة النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه في البلدية، والانقطاعات المتكررة فيها،والخارج عن إرادة البلدية.

وتوقعت بلدية مصراتة إنهاء المشروع خلال 16 شهرًا من بدء التنفيذ في حال عدم وجود أي عراقيل، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي «تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بتخصيص مبلغ مالي لحفر هذه الآبار، والذي جاء بعد اجتماع عميد البلدية برئيس المجلس الرئاسي في نوفمبر 2017».

وحضر تسليم موقع حفر البئر للشركة المنفذة كل من عضو المجلس البلدي إسماعيل الهاشمي، ومهندسي الهيئة العامة للموارد المائية، ورئيس الفرع البلدي ذات الرمال، ورئيس الفرع البلدي مصراتة المركز، وعدد من أعيان البلدية.

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