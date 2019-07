المتوسط:

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جمعة إبراهيم عامر ممثلا دائما لدولة ليبيا لدى الاتحاد الإفريقي.

وأضاف القرار، أن ” المجلس الرئاسي قرر تكليف جمعة إبراهيم عامر مبعوثا شخصيا لرئيس المجلس فائز السراج لدى الدول الإفريقية”.

