المتوسط:

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن قوات الجيش تقدم في وادي الربيع ، وخلة الفرجان ، ومنطقة السطارنة ، والسبيعة.

وأضاف المركز، أن ” الجيش تمكن من تدميرِ عشراتِ عربات الميليشيات، ونجح في قتل أكثرَ من مئةٍ وخمسين ، بين قتيلٍ وجريح من صفوف الميليشيات”.

