رئيس أركان الوفاق في زيارة لبعض مواقع الدفاع الجوي

قام رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق محمد علي محمد المهدي، اليوم الثلاثاء، بجولة لبعض مواقع الدفاع الجوي رفقة رئيس الدفاع الجوي عبد الباسط بن جريد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الوفاق، أنه تم خلال الجولة الاطلاع على عمل محطات الرواصد، حيث ناقش المهدي مع رئيس الدفاع الجوي ومعاونيه احتياجات الدفاع الجوي لتطوير عمله وتزويده بالمعدات الجديدة.

وقام أيضا رئيس الأركان العامة بزيارة المطبخ الميداني الذي يقوم بإعداد الوجبات للمقاتلين بالجبهات وأثنى على جهود العاملين بهذا المطبخ من متطوعين ومتطوعات وبالأخص الأطباء المشرفين الصحيين، كما وعدهم بتقديم كافة الاحتياجات واستكمال النواقص للمطبخ لزيادة جودة وأداء العمل.

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