«المركزية للانتخابات البلدية» تعلن نتيجة جولة الإعادة على فئة المرأة في بلدية الرياينة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نتيجة إعادة الاقتراع في فئة المرأة بالمجلس البلدي الرياينة بفوز المرشحتين فاطمة الشيباني نصر بعد حصولها على 258 صوتًا وفي المرتبة الثانية عالية عون المبروك بـ131 صوتًا.

وأعلنت اللجنة السبت الماضي، فتح مراكز الاقتراع ببلدية الرياينة لإعادة انتخاب فئة المرأة اليوم.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، إن السبب وراء إعادة انتخاب فئة المرأة في بلدية الرياينة هو خطأ مطبعي في اسم إحدى المرشحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

