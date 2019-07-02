بلدي المرج يطالب بتفعيل مشاريع البنية التحتية

أعلن المجلس التسييري لبلدية المرج اليوم الثلاثاء عن تسليم موقع عمل مشروع رصف الطرق الداخلية بمنطقة العويلية لشركة المعمار الراسي للمقاولات العامة وإنشاء الطرق ، المنفذة للمشروع. مكتب الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية المرج أشار، إلى ان الأيام الماضية قد شهدت سلسلة من الاجتماعات المتكررة والتى جمعت رئيس واعضاء المجلس التسييري لبلدية المرج مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة ووزير الحكم المحلي ونواب عن دائرة المرج وبمتابعة من قبل رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة.وأضاف إعلام بلدية المرج ، ان المجلس التسييري ، التقى مؤخراً أصحاب الشركات المتعاقد معهم سابقاً ودعاهم لتكملة تلك المشاريع بالإضافة إلى استحداث بعض المشاريع التى تهم البلدية. موضحاً، ان من ضمن قائمة تلك المشاريع التي تم الاتفاق على مباشرة تنفيذها:

– مشروع إنشاء سوق الخضروات بمدينة المرج .

– مشروع إنشاء خط التغدية بمياة الشرب من خزان الحلق الى منطقة (أ و ب) بالمرج.

– مشروع إنشاء خط ناقل لمياة الصرف الصحي بالمنطقة ب امام محطة الوقود بالمرج.

– مشروع إنارة المدخل والشارع الرئيسي بمنطقة العويلية .

– مشروع رصف بعض الشوارع بمنطقة العويلية .

– مشروع إنارة المدخل والشارع الرئيسي بمنطقة فرزوغة .

– مشروع إنشاء محطة رفع مياة المجاري بحي ال700 امام فندق المرج السياحي .

ويشار إلى ان هذه المشاريع سيتم تنفيذها تحت إشراف ومتابعة مكتب المشروعات ومهندسي مكتب الاسكان والمرافق ببلدية المرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

