«المركزية للانتخابات البلدية» تمدد استقبال أوراق المرشحين في «الشرقية والقطرون» لـ14 يوليو

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مد استقبال ملفات المرشحين في المجلس البلدي لبلديتي الشرقية والقطرون حتى 14 يوليو الجاري؛ نظرًا لصعوبة إتمام مستندات الترشح.

وذكرت اللجنة في بيان عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أنه على «كل الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية التقدم بملفاتهم في مقار اللجان الفرعية المعنية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساء».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نتيجة إعادة الاقتراع في فئة المرأة بالمجلس البلدي الرياينة بفوز المرشحتين فاطمة الشيباني نصر بعد حصولها على 258 صوتًا وفي المرتبة الثانية عالية عون المبروك بـ131 صوتًا.

وفي تصريحات سابقة، أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بما وصفه بـ«الإصرار» على إجراء الانتخابات البلدية، والمشاركة فيها، «رغم هذه الأزمة العصيبة».

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