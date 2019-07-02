الكهرباء: إظلام تام في المنطقة الجنوبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، خروج وحدتين غازيتين الأولى والخامسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بإجمالي قدرة 270 ميجاوات. وأوضح المكتب الإعلامي للشركة، أن خروج الوحدتين تسبب في فقد التغذية على المنطقة الجنوبية وحدوث إظلام تام على المنطقة.

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