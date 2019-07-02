إعلان نتائج انتخابات المرأة في بلدية الرياينة

فازت المترشحتان فاطمة الشيباني وعالية المبروك، وفق النتائج المبدئية لإعادة الاقتراع في فئة المرأة لانتخاب المجلس البلدي الرياينة.

وذكرت اللجنة في بيان، مساء الثلاثاء، أن الشيباني حصلت على 258 صوتا، بينما صوّت 131 شخاصا للمترشحة المبروك.

وكانت اللجنة أعلنت نجاح العملية الانتخابية لبلدية الرياينة التي جرت السبت الماضي، لإعادة الاقتراع في فئة المرأة.

وكانت اللجنة قد قررت إجراء الانتخاب مرة أخرى لمقعد المرأة تنفيذا لحكم المحكمة بالإعادة واستجابة لطعن تقدمت به إحدى المترشحات بسبب حدوث خطأ مطبعي في كتابة اسمها على ورقة الاقتراع.

وقامت مديرية أمن الرياينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بتأمين العملية الانتخابية بإشراف فريق عمل من الغرفة الرئيسية لإدارة وتأمين وحماية الانتخابات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

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