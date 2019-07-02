اتفاق على تحسين الاتصالات في درنة

زار رئيس الهيئة العامة للاتصالات والتقنية والمعلومات بالحكومة المؤقتة مراد الشكري مدينة درنة، واجتمع مع عميد بلديتها عبدالمنعم الغيثي لبحث العديد من المشاكل التي تعاني منها البلدية في قطاع الاتصالات منذ تحريرها من الجماعات الإرهابية.

تأتي الزيارة أيضاً تكريماً لقطاع الاتصالات في درنة، وقد حمل رئيس الهيئة في جعبته رسائل شكر نيابة عن العاملين بالقطاع كافة إلى عائلة آل شيخ التي قدم لها درع وفاء وشهادة شكر نظير حمايتها معدات وأجهزة مهمة لأحد المشاريع التابعة للشركة القابضة من النهب والإتلاف في فترة قبل تحرير قوات الجيش الوطني للمدينة من الإرهاب .

وتضمن الزيارة اجتماعا موسعا تم فيه طرح الخطط المستقبلية للهيئة والاتفاق على تذليل الصعاب لتقديم خدمة أفضل لهذه المدينة التي عانت الكثير وآن لها أن تلقى الاهتمام والشغل اللازم.

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