مديريات أمن تتعاون للتصدي للجرائم

عقد مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان، اجتماعا أمنيا موسعا مع عدد من مديري الأمن، في مقر ديوان مديرية أمن طرابلس، لبحث جملة من القضايا الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، إن الاجتماع ضم مديري أمن الزاوية والجفارة وزليتن والخمس، وجنزور ورأس الغزال، وتاجوراء، إضافة إلى مساعد مدير أمن طرابلس للشوؤن الأمنية، ومساعد مدير أمن الزاوية للشؤون الأمنية، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس .

وأضافت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، أن المجتمعين وضعوا برنامج عمل مشترك لتنسيق الجهود، في إطار التصدي للظواهر الإجرامية، وخطط عمل لمكافحة جرائم السرقة والخطف والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس والمدن المجاورة لها، من خلال وضع طوق آمني يضمن فرض السيطرة الأمنية.

كما تفق الحضور على العمل على القضاء على عناصر الجريمة من خلال التعاون في تبادل المعلومات، وتسخير الإمكانيات المتاحة، وتكاتف الجميع لحفظ الأمن والاستقرار.

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