اخبار ليبيا الان

ضبط عصابة “قتل وخطف” في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبط العاملون في مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تشكيلا عصابيا في مدينة طرابلس وضواحيها يمتهن القتل والخطف والحرابة وسرقة المنازل والسيارات .

وقالت “داخلية الوفاق”، الثلاثاء، إن الوقائع الإجرامية المذكورة كانت مقيدة ضد مجهول بمراكز الشرطة، مضيفة أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري والاستدلال تمكن مكتب المعلومات والمتابعة من ضبط المتهمين في تلك الوقائع.

وأشارت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إلى مباشرة إجراءات الاستدلال حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لمكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك