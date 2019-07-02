ضبط عصابة “قتل وخطف” في طرابلس

ضبط العاملون في مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تشكيلا عصابيا في مدينة طرابلس وضواحيها يمتهن القتل والخطف والحرابة وسرقة المنازل والسيارات .

وقالت “داخلية الوفاق”، الثلاثاء، إن الوقائع الإجرامية المذكورة كانت مقيدة ضد مجهول بمراكز الشرطة، مضيفة أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري والاستدلال تمكن مكتب المعلومات والمتابعة من ضبط المتهمين في تلك الوقائع.

وأشارت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إلى مباشرة إجراءات الاستدلال حيال المقبوض عليهم وإحالتهم لمكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .

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