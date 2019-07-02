أزمة انقطاع الكهرباء تُلازم أهالي تراغن

يعيش أهالي بلدية تراغن كباقي مناطق حوض مرزق، أزمة مستمرة جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء حيث تصل إلى أكثر من 12 ساعة، وفي أحسن الأحوال تتجاوز 3 ساعات في أحيان كثيرة.

وحتى إن توفر التيار الكهربائي يكون متدبدبا ولا يستفيد منه المواطن في تشغيل أجهزة التبريد المنزلية، فيما كان الأمر أصعب على أصحاب المحال التجارية التي تعتمد على التيار الكهربائي لتقديم خدماتها للزبائن .

وتسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة بخسائر كبيرة للمواطن والتاجر على حدٍ سواء، بيما تكون الخسائر أكبر عندما يتوفر التيار دون المستوى المطلوب، أو لدى عودته بشكل مفاجئ وبجهد عالٍ.

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