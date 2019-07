المتوسط:

أعلنت شركة الكهرباء عودة التيار الكهربائي للمنطقة الجنوبية تدريجيا.

وأضافت الشركة ، أن الكهرباء وصلت إلى مدينة سبها.

وكانت المنطقة الجنوبية قد انقطعت عنها التيار الكهربائي بشكل كامل.

