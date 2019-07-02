تقرير.. طائرات تملكها قطر تحلق في أجواء العاصمة طرابلس

طرابلس-العنوان

قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية اليوم الثلاثاء إن تركيا تسعد لتسليم قطر 6 طائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2″، ضمن صفقة وُقّعت بين الحليفتين عام 2018، غير أن مصدر عسكري من داخل الملحق العسكري التركي لدى طرابلس أكد، لصحيفة العنوان، أن قطر سبق وأن استلمت الطائرات في شهر فبراير 2019.

وأفاد المصدر العسكري، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن هذه الطائرات هي نفسها التي تستخدم الآن لضرب القوات المسلحة في غرب ليبيا.

وفي خرق واضح للقانون الدولي؛ فقد تأكد أكثر من مرة الدعم تركيا وحليفتها قطر للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، وذلك عبر إرسال الشحنات العسكرية إليها لصد تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس لتحريرها.

وأشار المصدر، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها تركيا طائرات إلى الخارج، كما تشمل الصفقة محطات التحكم والأدوات الخاصة بهذه الطائرات إلى جانب تقديم الدعم التقني واللوجستي لمدة عامين، والتشغيل إذا تطلب الأمر حتى نهاية عام 2020.

وأكد أن المعدات نُقلت إلى ليبيا عبر تركيا مباشرة بتوصية ومتابعة مباشرة من قبل، أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” في أنقرة، إضافة إلى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية التركية.

وقال “إن عملية النقل من تركيا إلى ليبيا جاءت استجابة سريعة للطلب القطري بنقل المعدات إلى طرابلس عن طريق مطار مصراتة”.

وأفاد، “أن الطائرات دخلت الخدمة في غرب ليبيا خلال ثلاث أيام من وصولها عبر رحلة شحن عادية جوية”.

واستطاعت القوات المسلحة لأكثر من مرة من إسقاط طائرات مُسيرة تركية خلال المواجهات مع المليشيات، كان آخرها تدمير إحداها يوم الأحد قبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة.

هذا ووقعت الصفقة بين القوات المسلحة القطرية وشركة “بيكار” التركية لصناعة الطائرات، على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس 2018”.

وتضمنت الصفقة 6 طائرات بدون طيار، ومحطات تحكم، فضلاً عن الأدوات والمعدات التقنية واللوجستية الخاصة بهذه الطائرات.

وبحسب وكالة الأناضول؛ فقد أنهى فريق قطري مكون من 55 شخصًا، دوراته التدريبية لاستخدام الطائرات المذكورة، والتي خضعوا لها في تركيا على يد فريق من مهندسي وخبراء شركة “بيكار”.

وفي نهاية الدورة التي استمرت 4 أشهر، تخرّج جميع أفراد الفريق القطري، منهم قائد للطائرات بدون طيار المسلحة، وموظفي صيانة، وغيرها من المهام المتعلقة بطائرات “بيرقدار TB2”.

وفي ختام الدورة، أقيم حفل تخرّج للفريق القطري، في مقر مركز التدريب والاختبارات التابع لشركة “بيكار”، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وحضر حفل التخرّج، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قاجير، ونائب رئيس الصناعات الدفاعية، فاروق يغيت، وقائد الجيش التركي الثاني، زكائي آقصقاللي، والمدير التقني لشركة “بيكار”، سلجوق بيرقدار، إضافة إلى مسؤولين قطريين.

وفي كلمة له خلال حفل التخرج، قال بيرقدار، إن تركيا تحتل حاليًا المرتبة السادسة عالميا بين الدول القادرة على إنتاج الطائرات من دون طيار وأسلحتها الذكية، بالاعتماد على الإمكانات المحلية.

وأضاف، أن الطائرات التركية محلية الصنع لعبت دورا مهما في عمليتي “درع الفرات” و “غصن الزيتون” التي نفّذتهما القوات المسلحة التركية في شمالي سوريا.

وأعرب المدير التقني لشركة “بيكار”، سلجوق بيرقدار، عن سعادته لاختيار المسؤولين القطريين الطائرات بدون طيار التركية، بعد اطلاعهم على عروض أخرى من الصين وأوروبا وأمريكا.

واعتبر “بيرقدار” أن صفقة الطائرات مع قطر، ستساهم بدور كبير في ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين الحليفين وتعزز من تعاونهما.

من جهته، قال نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قاجير إن المنتجات المحلية في الصناعات الدفاعية التركية، ارتفعت إلى 65 بالمئة خلال الأعوام الـ 15 الماضية، بعد أن كانت قبل ذلك في مستوى 20 بالمئة. وأكد على أن هذه تعكس مدى التعاون الوثيق بين أنقرة والدوحة.

وللصفقة أهمية أخرى تتمثل في أنها أول بيع لطائرات “بيرقدار TB2” للخارج بأنظمة تركية خالصة.

وتتمكن طائرة “بيرقدار TB2” بدون طيار، من التحليق في الهواء لمدة 25 ساعة دون انقطاع، والقيام بمهامها خلال الليل والنهار، وتستطيع نقل حمولة بوزن 100 كيلوغرام.

وتعمل الطائرة على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها في الأجواء، فضلا عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر محمولة على متنها.

ودمجت شركة “روكتسان” التركية المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائف صواريخ محلية من نوع “MAM-L ve MAM-C’yi” في هذا الطراز من الطائرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية