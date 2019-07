المتوسط:

‏أكدت قناة العربية الإخبارية، أن سلاح الجو التابع للجيش قصف مقر كتيبة الضمان التابعة لحكومة الوفاق بتاجوراء.

وكان الجيش قد أعلن عن توجيه ضربات جوية مكثفة ضد المواقع العسكرية التابعة للقوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

