اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قوات الجيش باستهداف مركز للمهاجرين في تاجوراء.

وطالب المجلس، البعثة الأممية بفتح تحقيق في هذه الواقعة، والاتحاد الأوروبي والإفريقي والمنظمات الدولية بالتعامل الحاسم تجاه تلك الأحداث.

وكان الجيش قد حمل “الميليشيات” مسئولية القصف تجاه مركز الإيواء وذلك لصنع رأي عام ضده.

