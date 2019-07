المتوسط:

أكد رئيس لجنة الأزمة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس، أن الحصيلة الأولية لأعداد ضحايا مركز الإيواء بتاجوراء بلغت أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى.

‎ويتبادل المجلس الرئاسي و الجيش الاتهامات حول المسئولية في قصف مركز إيواء للمهاجرين غير.

الشرعيين المجاور لمقر كتيبة الضمان .

