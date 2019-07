المتوسط:

أدانت المفوضية العليا للاجئين بشدة الغارات الجوية التي استهدفت مركز إيواء تاجوراء شرق طرابلس، والذي خلفت العشرات من الضحايا من اللاجئين والمهاجرين.

وأكدت المفوضية أنه ” قد بلغ عدد المحتجزين في المركز 616 لاجئ ومهاجر” .

وأوضحت المفوضية، أنه ” خلال الحروب والاشتباكات يجب ألا يكون المدنيون هدفًا أبدًا”.

