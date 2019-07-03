بالفيديو .. الجيش الوطني يسيطر على منطقة الكسارات وهذه اخر التطورات بمحاور جنوب طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، مقطع “فيديو” يوضح سيطرة أفراد كتيبة “طارق بن زياد” بالجيش الوطني الليبي، على كامل منطقة “الكسارات” في السبيعة .

وقالت الشعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “هذا المكان هو نفسه الذي ألتقط فيه أفراد قوات الوفاق صورًا قبل هروبوهم، وإلى اليوم يكذبون على “صبيانهم” بأن الكسارات تحت سيطرتهم.

كما أظهرت مقاطع فيديو للمعارك، التي وقعت اليوم بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق في منطقة أبوعرقوب بمحور الكسارات قوة شدة المعارك بين الطرفين.

الضفادع البشريه_ اللواء التاسع مشاة _كتيبة طارق بن زياد.أثناء سحق العدو في محور كسارات ابوعرقوب صباح اليوم Posted by ‎اخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي‎ on Tuesday, July 2, 2019

ويكشف “الفيديو” المنشور على صفحات مؤيدي الجيش الوطني الليبي، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعداد كبيرة من الآليات العسكرية المحترقة من قوات الوفاق في المنطقة وسيطرة الجيش الوطني الليبي عليها.

مقطع يوضح سيطرة قوات الجيش كتيبة طارق بن زياد بالتحديد على كامل الكسارات وهذا المكان هو نفسه الذي التقطوا فيه المليشيات الصور قبل ما يهربوا والى اليوم يكذبوا على صبيانهم ويقولولهم الكسارات تحت السيطرة#م Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Tuesday, July 2, 2019

ويسود هدوء حذر في محور مطار طرابلس الدولي مع بعض المناوشات بين الحين والآخر، بينما يواصل الجيش الوطني سيطرته على المطار.

ويشهد محورا الهيرة والعزيزية هدوءا حذرا أيضا مع سيطرة قوات الوفاق على المنطقتين.

وتأتي هذه التطورات في حين يتواصل انقطاع اتصالات شركتي ليبيانا والمدار في مناطق واسعة جنوب طرابلس (العزيزية والساعدية والعامرية والسواني واسبيعة وسوق السبت وقصر بن غشير).