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الجيش يكشف سبب قصف قوات الوفاق مركز إيواء مهاجرين بتاجوراء

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حليفة حفتر استهداف مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بطرابلس العاصمة.

واتهم الجيش “فصائل متحالفة مع قوات الوفاق بقصف المركز بعد أن نفذ

سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخائر بمعسكر الضمان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية “عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قصفت الميليشيات بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية، وكالعادة للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام “، مضيفة أن “الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم”.

المصدر: الميادين + سبوتنيك

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • بعد ان تكبدت المليشيات الارهابية خسائر فادحة قامت بقصف مركز الايواء حتى تخفف الضغط عنها وبالطبع فان الاقمار الصناعية ترصد كل شئ وستفضح هذه المليشيات الارهابية التى تعودت على ارتكاب المجازر عمدا بينما ضربات الجيش دقيقة جدا لدرجة قصف طائرة صغيرة بمطار معتيقة دون اى خطأ العبوا غيرها فلن تتوقف الحرب حتى تتحرر طرابلس فاين المجتمع الدولى عندما تم قتل الجرحى فى غريان وسلامة مجرم حرب فهو يعرف ان طرابلس منطقة عمليات عسكرية وكان لزاما عليه اخلاء المهاجرين خارج طرابلس فى مناطق امنة ولكنه تعمد تركهم لا ستخدامهم فى اخراج هذه المسرحية لانقاذ المليشيات من الهزيمة وللتغطية على مذبحة غريان

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