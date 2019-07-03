الجيش يكشف سبب قصف قوات الوفاق مركز إيواء مهاجرين بتاجوراء

نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حليفة حفتر استهداف مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء بطرابلس العاصمة.

واتهم الجيش “فصائل متحالفة مع قوات الوفاق بقصف المركز بعد أن نفذ

سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخائر بمعسكر الضمان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية “عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قصفت الميليشيات بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية، وكالعادة للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام “، مضيفة أن “الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم”.

المصدر: الميادين + سبوتنيك

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