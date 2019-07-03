الجيش الليبي يتهم قوات الوفاق بقطع شبكات الاتصال بالمناطق الخاضعة لسيطرته

قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إن شبكة الاتصالات الهاتفية منقطعة منذ 9 أيام، في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس،.

وأشار الخرطوش في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إلى أن شركة الاتصالات التابعة لحكومة الوفاق تحاول قطع الاتصالات بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال الخرطوش إن “شبكات الاتصالات منقطعة في منطقة قصر بن غشير بالكامل منذ نحو 9 أيام ولا توجد تغطية للهواتف بسبب شركة الاتصالات الليبية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة حيث قامت بقطع وسائل الاتصال المرتبطة بأبراج التغطية للهواتف المحمولة والأرضية”، مضيفا أن “شبكة الاتصالات مفصولة منذ أيام من منطقة حي الكايخ إلى سوق السبت وقصر بن غشير وبير التوت إلى المناطق المحيطة بكوبري وادي الربيع جنوب طرابلس”.

وتابع “هناك فريق مختص تابعا اللواء 73 مشاة سيقوم بفتح تحقيق رسمي مع مدير شركة البريد للاتصالات لقصر بن غشير ومحيطها لمعرفة تفاصيل انقطاع شبكة الاتصالات بالمنطقة”.

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