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باشاغا يكشف الجهة التي قصفت مركز إيواء المهاحرين في تاجوراء

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن عمليات البحث جارية لانتشال الجثث من تحت أنقاض القصف الذي استهدف مركز إيواء تاجوراء.

وأضاف باشاغا، في تصريح صحفي إن «الطائرة التي قامت بالقصف غير اعتيادية وليست من الطائرات الحربية التي تملكها ليبيا»، مطالبا «المجتمع الدولة بضرورة التحقيق في الأمر».

وتابع باشاغا، «هذه الحريمة جاءت بعد تصريحات قائد قوة عمليات الكرامة التابعة لقوات القيادة العامة محمد المنفور ولذلك هو من يتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية».

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات»، حسب ما ذكر فرع الجهاز بتاجوراء عبر «فيسبوك».

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • طبعا طائرة لا تمتلكها ليبيا انها طائرة تركية مسيرة لانها صاحبة المصلحة في انقاذ المليشيات الإرهابية وهى تغرق الان وفد تكون إيطالية فهى من تركت هؤلاء يغرقون على شواطئها ومن مصلحتها قتلهم قبل ان يعودوا اليها وكل هذا بتنسيق مع داخلية السراج للتغطية على مذبحة غريان والمسئول الأول عن دماء الضحايا هو المتعوس الاممى سلامة المشغول بعد ما حصل عليه من ملايين الدولارات للعب دور قذر لحساب قطر وكان لزاما عليه اجلاء اللاجئين الى أماكن امنة بعيدا عن مناطق القتال خاصة بعد استخدام المليشيات لهم قسرا في اعمال عسكرية بالمخالفة للقانون الدولى زمن سوء حظ المليشيات الإرهابية ان العالم مشغول بقضايا احرى منها ايران والسودان والجزائر والقضية الليبية في المؤخرة

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  • قصف ايواء الابرياء من المهاجرين ما هو الا محاولة مليشياوية خبيثة وحقيرة لاشغال الرأي العام عن مذبحة أسرى الجيش الليبي بغريان ، حسبنا الله ونعم الوكيل

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