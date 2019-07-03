اخبار ليبيا الان

اهتمام أُممي بأزمة المياه في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويونسيف والبنك الدولي مع إدارة الهيئة العامة للموارد المائية في ليبيا ووزارتي المالية والتخطيط بحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، لبحث أزمة المياه المُتفاقمة في البلاد، وذلك عقب الاعتداءات المُتكررة التي تعرضت لها شبكة نقل المياه في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن الاجتماع تناول آلية الاتفاق على خطة عمل من شأنها مُعالجة أزمة المياه التي زادت مُؤخراً في ليبيا، وتوفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي.

وحذر جهاز النهر الصناعي مُؤخراً من انقطاع واسع لإمدادات المياه عن مناطق كبيرة بسبب الهجمات التي تكررت بشكل ملحوظ مُؤخراً على مسارات نقل المياه، وتسببت في انقطاعات خطيرة لإمدادات هذه المسارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك