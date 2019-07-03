اهتمام أُممي بأزمة المياه في ليبيا

اجتمع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويونسيف والبنك الدولي مع إدارة الهيئة العامة للموارد المائية في ليبيا ووزارتي المالية والتخطيط بحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، لبحث أزمة المياه المُتفاقمة في البلاد، وذلك عقب الاعتداءات المُتكررة التي تعرضت لها شبكة نقل المياه في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن الاجتماع تناول آلية الاتفاق على خطة عمل من شأنها مُعالجة أزمة المياه التي زادت مُؤخراً في ليبيا، وتوفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي.

وحذر جهاز النهر الصناعي مُؤخراً من انقطاع واسع لإمدادات المياه عن مناطق كبيرة بسبب الهجمات التي تكررت بشكل ملحوظ مُؤخراً على مسارات نقل المياه، وتسببت في انقطاعات خطيرة لإمدادات هذه المسارات.

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