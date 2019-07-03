مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: مقتل 30 على الأقل في قصف مركز للمهاجرين في طرابلس

وقالت المفوضية إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس والذي كان يؤوي نحو 600 شخص.
ودعت المفوضية لتحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس وتقول إن الحادث يظهر ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين.
يتبع…
وقالت المفوضية إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس والذي كان يؤوي نحو 600 شخص.
ودعت المفوضية لتحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس وتقول إن الحادث يظهر ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين.
يتبع…
طبعا طائرة لا تمتلكها ليبيا انها طائرة تركية مسيرة لانها صاحبة المصلحة في انقاذ المليشيات الإرهابية وهى تغرق الان وفد تكون إيطالية فهى من تركت هؤلاء يغرقون على شواطئها ومن مصلحتها قتلهم قبل ان يعودوا اليها وكل هذا بتنسيق مع داخلية السراج للتغطية على مذبحة غريان والمسئول الأول عن دماء الضحايا هو المتعوس الاممى سلامة المشغول بعد ما حصل عليه من ملايين الدولارات للعب دور قذر لحساب قطر وكان لزاما عليه اجلاء اللاجئين الى أماكن امنة بعيدا عن مناطق القتال خاصة بعد استخدام المليشيات لهم قسرا في اعمال عسكرية بالمخالفة للقانون الدولى زمن سوء حظ المليشيات الإرهابية ان العالم مشغول بقضايا اخرى منها ايران والسودان والجزائر والقضية الليبية في المؤخرة
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