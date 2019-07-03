مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: مقتل 30 على الأقل في قصف مركز للمهاجرين في طرابلس

وقالت المفوضية إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس والذي كان يؤوي نحو 600 شخص.

ودعت المفوضية لتحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس وتقول إن الحادث يظهر ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين.

يتبع…