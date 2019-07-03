اشتباكات طرابلس تُهدد بنيتها التحتية

حذرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، من استمرار الاشتباكات في طرابلس، وتأثيره على حياة المواطنين والبنية التحتية للعاصمة.

وأوضحت مغربي أن قرابة 1.2 مليون مواطن مدني في طرابلس مُعرضين للخطر بسبب القتال المُسلح الذي اندلع في ضواحي المدينة منذ مطلع أبريل الماضي.

وأشارت النائبة إلى أن لقطات بالأقمار الاصطناعية أظهرت حجم الضرر الكبير الذي تعرضت له مناطق واسعة في طرابلس بسبب الاشتباكات، كما بيّنت أن الصور المُلتقطة من الفضاء كشفت المساحات الشاسعة من المنطقة التي تُعاني من الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها نتيجة إصابات شبكة الكهرباء المُتكررة جراء الاشتباكات.

وأكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي بشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن المنظمة وثقت كافة الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال في طرابلس، ومن ضمنها جرائم حرب مُحتملة.

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