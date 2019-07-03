انقطاع الكهرباء يصبغ الجنوب بالأسود

تكرر مساء أمس الثلاثاء مشهد “الظلام الدامس” عندما خرجت الوحدتان الغازيتان الأولى والخامسة بمحطة كهرباء الزاوية عن العمل دون أن توضح الشركة الأسباب، الأمر الذي وضع المنطقة الجنوبية في إظلام تام قبل أن تعود وتعلن الشركة العامة للكهرباء عن العودة التدريجية لمدينة سبها وضواحيها في انتظار أن ترى باقي المناطق النور.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنهار فيها الشبكة العامة للكهرباء في المناطق الجنوبية خلال السنوات الأخيرة لأسباب متعلقة بالجانب الفني أو أعمال تخريبية.

انهيار الشبكة كان متوقعا وسط تراجع الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة والأضرار التي لحقت ببعض المحطات نتيجة التعديات والخروقات الأمنية.

أما عن الجنوب الذي كان ينتظر تشغيل محطة أوباري الغازية التي صرفت عليها الدولة 450 مليون دولار لضمان استقلالية الإنتاج للشبكة الكهربائية وهو ما لم يحدث لأسباب متعلقة بالجانب الفني من جهة وسبب أمني من جهة أخرى الذي منع عودة الشركة المشرفة على المشروع الأمر الذي مد من عمر الأزمة بالرغم من تداول الحديث أكثر من مرة على تشغيل الوحدة الرابعة بشكل تجريبي لتفادي ربط الشبكة مع محطات الشمال لإحداث توازن وسط مطالبات متكررة من البلديات وسكان المناطق الجنوبية بوضع حلول سريعة لضمان عدم تكرار الإظلام التام والحد من ساعات الانقطاعات.

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