“باشاغا” يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن «الطائرة التي قامت بقصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء غير اعتيادية وليست من الطائرات الحربية التي تملكها ليبيا»

وطالب باشاغا، المجتمع الدولي بضرورة التحقيق في الأمر، مشيرا إلى أن عمليات البحث جارية لانتشال الجثث من تحت أنقاض القصف الذي استهدف المركز.

وأضاف باشاغا، «هذه الجريمة جاءت بعد تصريحات قائد سلاح الجو التابع للجيش، محمد المنفور ولذلك فهو من يتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية».

وأدت غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، إلى مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 70 آخرين. وعقب الغارة، أدانت حكومة الوفاق العملية واتهمت الجيش بتنفيذها، فيما أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “قلقها العميق” إزاء الوضع في ليبيا.

