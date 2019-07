المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عودة التيار الكهربائي إلى مدينة سبها، وبدء إرجاع التغذية الكهربائية إلى المنطقة الجنوبية تدريجيًا.

وأوضحت الشركة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المنطقة الجنوبية تعرضت أمس الثلاثاء لإظلام تام.

وأشارت الشركة، إلى أن الإظلام جاء نتيجة تعطل وحدتين غازيتين «الأولى والخامسة» في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، بقدرة 270 ميغاوات.

