خاص المتوسط / حنان منير:

اتهم طارق الخراز، مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة داخلية بالحكومة المؤقتة، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مسؤولية تصفية جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وقال الخراز في تصريح خاص لـ” المتوسط” الأربعاء، إن ” فتحي باشاغا يأتي على رأس المُتهمين في هذه الجريمة، متهماً إياه بدعم الإرهاب، لا سيما أنه دمر طرابلس على مدار سنوات عديدة”

وأكد الخراز ” أن الأمر لا يحتاج لتوضيح من قاموا بهذه العمليات في ظل إعلان وسائل الإعلام لحجم الانتهاكات والدعم الدولي لهذه الجماعات المتطرفة والداعشية، مشيرا إلى أن التحقيقات سيكون ردها العملي بانتهاء عمليات طرابلس، ومعاقبة كل من يقف في صفوف الدواعش والإرهابيين.

وأضاف الخراز ” أن قوات الجيش لم تجعل مدينة غريان منطقة عسكرية، موضحًا أن العالم أجمع يشهد أن غريان ليست منطقة حرب”.

وأفاد الخراز، بأن التقارير والأجهزة الأمنية التي رصدت الانتهاكات داخل المدينة، كشفت أن ” أكثر من 25 رجل أمن تابعين لقوات الدعم، كانوا داخل مستشفى مدينة غريان، وحالتهم الصحية مستقرة بين إصابات خفيفة، تم تصفيتهم بدم بارد”.

The post «الخراز» لـ المتوسط: باشاغا على رأس المُتهمين بتصفية جرحى الجيش في غريان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية