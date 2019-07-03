اخبار ليبيا الان

بعد تعرض مركز إيواء تاجوراء للقصف.. رئيس «جهاز الهجرة» يكشف أعداد القتلى والجرحى

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2019م، لقصف جوي من قبل الطيران، والذي خلف العديد من القتلي والجرحي.

وأفاد العقيد المبروك عبدالحفيظ رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فقد بلغ عدد القتلي 40 قتيلا و35 جريح من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة والذي يحوي 120 مهاجر من أصل 610 داخل مركز الايواء من مختلف الجنسيات آلافريقية، وكما أكد بأن جهاز الهجرة غير الشرعية يقوم بنقل باقي المهاجرين الي أماكن آمنة حفاظا على سلامتهم.

وأكد العقيد عبدالحفيظ أن هذه الأعمال الاجرامية تعتبر جرائم حرب ضد الانسانية، وستطالب الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بالتحقيق في هذه الجرائم.

The post بعد تعرض مركز إيواء تاجوراء للقصف.. رئيس «جهاز الهجرة» يكشف أعداد القتلى والجرحى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • فاسد السراق يقتل القتيل ويمشى في جنازته الا يستحىى هذا المجرم من افعلاله الاجرامية فشبق له قصف مساكن في ابوسليم وسارع بالذهاب الى موقع القصف بعد ربع ساعة ومعه قادة العصابات مما اكد يومها انه هو من فعلها ولا يمكن ان يذهب الى مكان يتعرض لقصف لا يسيطر عليه وكانت فضيحة رصدتها الأقمار الصناعية واليوم وبعد الضربات الموجعة الى تلقاها والخسائر البشرية الكبيرة لمليشياته وللتغطية على مذبحة غريان أقدمت مليشياته الإرهابية سواء بقصف برى او من طائرات تركية على هذه الجريمة النكراء بالتعاون مع المتعوس الاممى غسان سلامة الذى ترك هؤلاء المهاجرين لتستخدمه المليشيات دروع بشرية او في اعمال عسكرية لصالجها بدلا من نقلهم لمكان بعيد عن القتال ومن سوء حظك أيها الكذاب الاشر ان المخابرات الغربية ترصد كل شيء بالاقمار الصناعية ولا يهمها كلامك او كلام المنظمات المأجورة ولن تفلت من العقاب أيها المجرم فمن قتل جرحى غريان بدم بارد من السهل عليه قتل هاجرين يعيشون في معسكرات اعتقال نازية تابعة لكم والدول الاوربية التي تدعى المدنية تتركهم يغرقون بالالاف على شواطئها ولكن بعد تحرير طرابلس ان شاء الله ومع إعادة التعمير سيجد هؤلاء الاشقاء الافارقة فرصة عمل كريمة وقد راينا من قبل قوات الجيش وهى تنقلهم الى أماكن امنة وتحسن معاملتهم معاملة الإسلام اما انتم فغلى خطى الصهاينة ويهود بنوقريظة الذين غدروا بالمسلمين في غزوة الأحزاب أيها الكلاب

    رد