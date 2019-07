بعد تعرض مركز إيواء تاجوراء للقصف.. رئيس «جهاز الهجرة» يكشف أعداد القتلى والجرحى

المتوسط:

تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2019م، لقصف جوي من قبل الطيران، والذي خلف العديد من القتلي والجرحي.

وأفاد العقيد المبروك عبدالحفيظ رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فقد بلغ عدد القتلي 40 قتيلا و35 جريح من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة والذي يحوي 120 مهاجر من أصل 610 داخل مركز الايواء من مختلف الجنسيات آلافريقية، وكما أكد بأن جهاز الهجرة غير الشرعية يقوم بنقل باقي المهاجرين الي أماكن آمنة حفاظا على سلامتهم.

وأكد العقيد عبدالحفيظ أن هذه الأعمال الاجرامية تعتبر جرائم حرب ضد الانسانية، وستطالب الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بالتحقيق في هذه الجرائم.

