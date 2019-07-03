مديرية أمن بنغازي تطلق حملة موسعة للحد من “الزجاج المعتم” للمركبات

بنغازي 03 يوليو 2019 (وال) – اطلقت مديرية أمن بنغازي “حملة أمنية” موسعة داخل المدينة، ولوضع حد لزجاج المركبات المعتمة، ولمنع المخالفات والجرائم التي تحدث داخل المركبات المتسترة باللون الاسود.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية الأمن النقيب أحمد المسماري إن قسم النجدة وباقي الأقسام والمراكز بالمديرية قاموا أمس الثلاثاء بعدة حملات حتى ساعات متأخرة من الليل، وبحصيلة كبيرة من الضبطيات.

وأضاف المسماري إن هذه الحملة تدل على جدية الأقسام والمراكز التي تواصل حملتها وكان التركيز على هذه “الآفة السوداء” التي يمكن أن تخفي جرائم كبيرة وصغيرة بالمعنى القانوني، وبالأخص منها جرائم القتل ونقل الجثث، وجرائم الخطف والسلب والسرقة وتهريب الممنوعات والمطلوبين والأسلحة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى إن الحملة مستمرة، لأن من أولويات المديرية هو توفير أمن وراحة المواطن وفرض الهدوء والإستقرار في المدينة. (وال – بنغازي) ع ع / هــ ع

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