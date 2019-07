المتوسط:

ناقشت البعثة الأممية في ليبيا، مع ممثلين عن الهيئة العامة للموارد المائية ووزارتي التخطيط والمالية بحكومة الوفاق، ومنظمة اليونيسيف والبنك الدولي، وضع آلية عمل مناسبة للمضي قدمًا في معالجة أزمة المياه المتنامية في البلاد، وتوفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي.

وحثت نائبة رئيس البعثة، ستيفاني ويليامز، الليبيين على التوصل لحلول محلية بشأن أزمة المياه، مؤكدة استعداد البعثة لتقديم الدعم في هذا المجال.

The post «البعثة الأممية» تبحث أزمة المياه وتوفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية