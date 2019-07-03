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الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق مستقل بشأن غارات أوقعت قتلى بطرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت مفوضية الاتحاد الأفريقي الضربات الجوية التي استهدفت مقراً للمُهاجرين في طرابلس، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وطالب رئيس المفوضية، موسى فكي محمد، بفتح تحقيق عاجل ومُستقل بالحادثة التي انتهكت بنود حقوق الإنسان وعرّضت حياة عشرات المُهاجرين المُحتجزين في طرابلس للخطر.

ودعا موسى في بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي، المُجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مُستعجلة لحماية المُهاجرين واللاجئين الموجودين في ليبيا، والذين تتعرض حياتهم للخطر نتيجة الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

كما حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأطراف المُتنازعة في ليبيا على وقف القتال واستئناف الحوار، حماية لحماية المدنيين الأبرياء.

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت قد قالت إن حياة أكثر من مليون مدني في طرابلس مُعرضة للخطر بسبب القتال الدائر في المدينة منذ نحو 3 أشهر.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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