اجتماع أممي يحث الليبيين على حل أزمة المياه

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا ضم اليونيسف والبنك الدولي والهيئة العامة للموارد المائية الليبية ووزارتي التخطيط والمالية، للاتفاق على آلية عمل مناسبة لمعالجة أزمة المياه المتنامية في ليبيا.

وقالت البعثة في منشور لها على فيسبوك أمس إن الاجتماع الممول من الاتحاد الأوروبي تطرق إلى آلية توفير الأمن اللازم لمنظومة النهر الصناعي، كما حثت نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز الجانب الليبي على التوصل إلى حلول محلية لأزمة المياه، مجددة التأكيد على استعداد بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم.

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