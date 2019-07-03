بريطانيا ترفض استخدام القوة العسكرية بمناطق مدنية في ليبيا

وزير الخارجية البريطاني: استخدام القوة العسكرية بمناطق مدنية في ليبيا أمر لا يمكن قبوله
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قناة 218 الليبية
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