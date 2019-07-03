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بريطانيا ترفض استخدام القوة العسكرية بمناطق مدنية في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الخارجية البريطاني: استخدام القوة العسكرية بمناطق مدنية في ليبيا أمر لا يمكن قبوله

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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