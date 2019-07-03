رئيس هيئة الاتصالات والمعلومات يبحث مع عميد بلدية درنة مشاكل الاتّصالات التي تعاني منها المدينة

البيضاء 03 يوليو 2019 (وال) – التقى رئيس الهيئة العامة للاتصالات و التقنية و المعلومات بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس مراد الشكري أمس الثلاثاء، مع عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي.

وتطرق الطرفان أثناء اللقاء إلى العديد من المشاكل التي تعاني منها البلدية في قطاع الاتصالات ، و تم طرح الخطط المستقبلية للهيئة، و الاتفاق على تذليل الصعاب؛ لتقديم خدمات أفضل لهذه المدينة.

هذا وتم خلال هذه الزيارة تكريم عائلة ( آل الشيخ) من قبل رئيس الهيئة، وذلك نيابة عن العاملين بالقطاع كافة بتقديم درع وفاء و شهادة شكر على ما قامت به العائلة، من حماية لمعدات و أجهزة مهمة لأحد مشاريع الشركات التابعة للشركة القابضة من النهب و الإتلاف في الفترة التي كانت فيها المدينة تحت قبضة الجماعات الإرهابية قبل تحريرها من القوات المسلحة العربية الليبية الباسلة.

يشار إلى أن ماقدمت به عائلة ( آل الشيخ) يعد وسام شرفٍ للمدينة و مواطنيها، قبل أن يكون لها و مثال يحتذى به في حماية مقدرات وممتلكات الدولة. (وال – البيضاء) هــ ع

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