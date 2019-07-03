قطر تطالب بتحقيق دولي في قصف مركز إيواء للمهاجرين بليبيا

أدانت قطر قصف مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أدانت قطر “بأشد العبارات القصف الجوي الوحشي الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين بالعاصمة الليبية طرابلس”.

واعتبرت أن “هذا القصف يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان”، وأكدت على أنه “قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

​​وفقا للحساب الرسمي لوكالة الأنباء القطرية على “تويتر” قالت قطر إن “قصف مركز لإيواء المهاجرين يستوجب تحقيقا دوليا عاجلا يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية”، ودعت المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الأربعاء، مقتل 30 على الأقل بقصف مركز للمهاجرين في طرابلس، وإصابة العشرات.

​وقالت المفوضية إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس الذي كان يأوي نحو 600 شخص.

ودعت المفوضية لتحقيق في الهجوم على مركز المهاجرين في طرابلس وتقول إن الحادث يظهر ضرورة إيقاف احتجاز المهاجرين، وفقا لـ”رويترز”.

ونفذ سلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدف خلالها مخازن للذخائر بمعسكر الضمان جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

​ووفقا لوكالة الأنباء الليبية “عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، قصفت الميليشيات بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية، وكالعادة للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام”، مضيفة أن “الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم”.

من جانبه أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء متهما قوات المشير خليفة حفتر بارتكاب “جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تضاف لقائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قواته”.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان: إن “هذا القصف الذي طال مركز الإيواء كان متعمدا ولم يكن بشكل عشوائي، بل كان باستهداف مباشر ودقيق”.