اجتماع موسع لعدد من مديري الأمن بمديرية طرابلس

قام مدير أمن طرابلس العميد أسامة شعبان عويدان، بعقد اجتماع بكل من مدير أمن الزاوية، مدير أمن الجفارة، مدير أمن زليتن، مدير أمن الخمس ، مدير أمن جنزور، مدير أمن رأس الغزال ، مدير أمن تاجوراء، مساعد مدير أمن طرابلس للشوؤن الأمنية، مساعد مدير أمن الزاوية للشؤون الأمنية، رئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس .

وخلال الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مديرية أمن طرابلس، تم وضع برنامج عمل مشترك لتنسيق الجهود، في إطار التصدي للظواهر الإجرامية التي تمس الوطن والمواطن، ووضع خطط عمل لمكافحة جرائم السرقة بالإكراه والخطف والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة طرابلس والمدن المجاورة لها، من خلال وضع طوق أمني يضمن فرض السيطرة الأمنية، والقضاء على عناصر الجريمة وذلك من خلال التعاون في تبادل المعلومات، وتسخير الإمكانيات المتاحة، وتكاتف الجميع لحفظ الأمن والاستقرار.

