خارجية المؤقتة: المليشيات إرتكبوا جريمة قصف مركز إيواء المهاجرين لتشويه صورة الجيش

ليبيا – وصفت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة إستهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس بـ”العمل الإجرامي الشنيع” الذي يندى له جبين الإنسانية ولتشويه صورة الجيش.

خارجية المؤقتة قالت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إنه عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان قامت “الميليشيات الارهابية” بقصف مقر الهجرة غير الشرعية ، مضيفةً بان استهداف مقر المهاجرين يأتي للبحث عن ذريعة لصنع رأي عام.

وإخختمت الوزارة تعليقها قائلةً :” نوع التفجير وزاويته في انتظار اثبات جرائم هذه المليشيات الإرهابية “.