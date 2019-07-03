بلديّة البيضاء تستعرض مشاكل تفعيل مستشفى النساء و الولادة

البيضاء 03 يوليو 2019 (وال) – بحث المجلس التسييري لبلدية البيضاء، آلية تفعيل مستشفى النساء والولادة .

وأوضح مكتب الإعلام في بلدية البيضاء، إن أعضاء المجلس التسييري عقدوا يوم الإثنين الماضي اجتماعاً تقابلياً ، تم فيه استعراض كافّة المشاكل و الصعوبات التي تعرقل تفعيل مستشفى النساء و الولادة .

يشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية البيضاء، قام في نهاية الاجتماع بتكليف لجنة لمتابعة مشاريعه المتعثرة مع وزارة الصّحة . (وال – البيضاء) أ ج / هــ ع

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